راصد يوضح طبيعة المنخفض الجوي القادم ويكشف كميات الأمطار التي هطلت على فلسطين

غزة/سما/

قال الراصد الجوي عاصم عصيدة، اليوم السبت، إن المنخفض الجوي حالياً في نهاياته، مبيناً أن كان مُحملاً بكميات مطرية ممتازة لشمال ووسط فلسطين.

وأوضح عصيدة في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن كميات الأمطار التي هطلت خلال المنخفض في شمال الضفة وصلت إلى 100 ملم تقريباً، أما مناطق قطاع غزة وصلت فيها كميات الأمطار من 50 إلى 70 ملم، شمال القطاع مثلاً وصلت فيه كميات الأمطار لـ 70 ملم، ومدينة غزة بحدود 65 ملم.

وأضاف: "المنخفض اليوم في مراحله الأخيرة وينحصر بعد ظهر اليوم، وغداً الأحد هناك ارتفاع طفيف لـ درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة".



وتابع: "متوقع منخفض محلي سريع يوم الإثنين تتركز أمطاره شمال فلسطين، قطاع غزة له نصيب من هذا المنخفض المحلي، وينحصر خلال ساعات صباح يوم الثلاثاء".

وأشار عصيدة إلى أن المناطق الفلسطينية هي الأقل تأثُراً بموجات البرودة مقارنةً بالدول أو المناطق الأخرى.