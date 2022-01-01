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الشركة المنتجة “لبيغاسوس”: سنتعاون مع أي تحقيق في التجسس على دبلوماسيين فنلنديين

السبت 29 يناير 2022 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشركة المنتجة “لبيغاسوس”: سنتعاون مع أي تحقيق في التجسس على دبلوماسيين فنلنديين



أ ف ب/سما/

أكدت الشركة الإسرائيلية “إن إس أو” التي ابتكرت “بيغاسوس” لوكالة فرانس برس أنها ستتعاون في أي تحقيق محتمل في التجسس على دبلوماسيين فنلنديين بهذا البرنامج الالكتروني.

وكانت وزارة الخارجية الفنلندية أعلنت الجمعة أن هواتف نقالة تابعة لعدد من دبلوماسييها تعرّضت للتجسس باستخدام بـ”بيغاسوس”. وقال رئيس أمن المعلومات في الوزارة ماتي بارفيانين لفرانس برس “كانت هناك برامج تجسس في هواتفنا”.

وتعود الأجهزة المحمولة المستهدفة لدبلوماسيين فنلنديين يعملون في الخارج، لكن الوزارة رفضت كشف عدد المستهدفين أو هوية المهاجم.

وأكدت “إن إس أو” لفرانس برس في بيان أنها “ليست على علم بالوقائع لكن يمكنها أن تؤكد أنها ستساعد في أي تحقيق في هذا الأمر لتحديد ما إذا كان قد حدث سوء استخدام لمنتجاتنا”.

وأضافت الشركة التي أدرجت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على اللائحة السوداء الأمريكية للشركات التي تهدد أمن الدولة “إذا تم كشف أي سوء استخدام من قبل أحد عملائنا فسنتخذ إجراءات فورية بما في ذلك إلغاء عقد الزبون ونظامه”.

وكان البرنامج في صلب فضيحة تجسّس عالمية العام الماضي بعد انتشار لائحة بخمسين ألف جهة قد تكون تعرضت للتجسس في مختلف أنحاء العالم، من صحافيين وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين.

#بيغاسوس #التجسس #فنلندا

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