اقتصاد غزة: لا يوجد أزمة بالغاز

غزة/سما/

قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد بغزة م.عبد الفتاح أبو موسى ،اليوم السبت، "نتابع موضوع غاز الطهي ونراقب أسعاره، وضمان عدم الغش في الوزن ومنع الاحتكار أو الاستغلال للمستهلك، ونتشارك مع الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية ومباحث التموين في متابعة الملف، وكميات الغاز انخفضت في الآونة الأخيرة بسبب المنخفضات الجوية، والصقيع يؤثر من الناحية الفنية باستيراد الغاز وتوزيعه.

وأضاف أبو موسى في حديثه لبرنامج مع الناس عبر صوت الأقصى "تم تخطي الأزمة والكمية التي وصلت يوم الخميس الماضي 650 طناً، تكفي احتياجات غزة للفترة القادمة، وتم تنفيذ جولات تفتيش على المحطات، وتوزيع الكميات الواردة على المحطات بكل المحافظات.

وتابع "الكميات الواردة من الغاز تكفي البيوت وكذلك السيارات التي تستخدم الغاز, ونراعي حالة المواطنين المعيشية، لذلك نخض الطرف عن استخدام السيارات للغاز، ولا يوجد أزمة بالغاز، لكن المواطن قام بتعبئة اسطوانات كثيرة بدلاً من الاكتفاء بواحدة ما زاد الاستهلاك.

وأكمل "لو كانت أزمة حقيقة كان الإدارة العامة للبترول أعطت قرارا بتعبئة نصف اسطوانة فقط مثل السنوات الماضية، ونطمئن المواطنين أن غزة لا تعاني من أي أزمة في الغاز