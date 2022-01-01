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إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال أسبوع

السبت 29 يناير 2022 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال أسبوع



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (23 وحتى 28 يناير 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5676 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5973.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5536 مواطناً و110 أجانب، و30 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 5803 مواطناً، و173 أجنبياً، و29 من فلسطينيي الداخل، و5 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#احصائية #معبر بيت حانون #وزارة الداخلية بغزة

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