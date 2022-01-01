رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية ضد الاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يقمع مسيرات بالضفة ويجرح العشرات وتحذير من تصاعد هجمات المستوطنين

- وقفتا دعم للأسير أبو حميد أمام سجن "مجدو" ومدينة وجدة المغربية

- الشيخ: قيام دولة فلسطين لن ينتظر موافقة بينيت لأنه حتمية تاريخية

- "الألكسو" تعتمد قرارات لصالح فلسطين والقدس المحتلة على وجه الخصوص

- مؤرخ فرنسي: اسرائيل خططت لتدمير حي المغاربة في القدس

- دعوة في الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات تضامنية مع شعبنا

- قانون "قومية الدولة".. جدار حديدي ضد المجتمع العربي

- "الخارجية": سفارتنا لدى روسيا الاتحادية تنجح في إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المحتجزين

- "فتح" تدعو حماية المستهلك الأوروبي الى إشهار بلد المنشأ على الأغذية المجمدة

- العثور على جنين في دورة مياه داخل أحد مشافي غزة ومصرع صياد قبالة شاطئ رفح

- 5 وفيات و5380 إصابة بـ "كورونا"

"الأيام":

- إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في محافظات عدة

- بينيت يجدد معارضته لقيام دولة فلسطينية.. الشيخ: قيام الدولة لن ينتظر موافقتك

- "الوباء": 5 وفيات و5380 إصابة جديدة

- أميركا تطالب اسرائيل مجددًا تقديم توضيحات بشأن الشهيد أسعد

- العثور على جنين في دورة مياه داخل أحد مستشفيات غزة

- المنخفض القطبي يبدأ بالانحسار التدريجي اليوم.. إنقاذ 5 مواطنين جرفت السيول مركبتهم في عارورة

- الإفراج عن فلسطينيين دخلوا روسيا بطرق غير شرعية

- مؤرخ فرنسي: اسرائيل خططت لتدمير حي المغاربة فور احتلال جيشها القدس

- أكثر من 25 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

- وقفة دعم وإسناد للأسير أبو حميد أمام سجن "مجدو"

- رفح: وفاة صياد جراء انقلاب مركبه

"القدس":

- إصابات بالرصاص خلال قمع مسيرات ضد الاستيطان بالضفة

- 30 ألفا صلوا في الأقصى رغم الأجواء الباردة واجراءات الاحتلال

- الخطر مازال يهدد حياة الأسير أبو حميد ووقفات تضامن في عدة مواقع

- 5 وفيات و5380 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- "بيت مال القدس" يصادق على إنجاز مشروعات اجتماعية في المدينة المقدسة

- مؤرخ فرنسي: إسرائيل "خططت" لتدمير حي المغاربة في القدس

- فلسطيني من الداخل يجمع 3 ملايين شيكل في 24 ساعة لصالح اللاجئين السوريين