رد فلسطيني على وزير بريطاني شيطن شعار "من النهر إلى البحر"

لندن/سما/

رد رئيس البعة الفلسطينية في بريطانيا، حسام زملط، على شيطنة وزير التعليم البريطاني ناظم زهاوي لشعار "فلسطين من البحر إلى النهر".

وفي تغريدات عبر "تويتر"، رفض زملط ادعاء زهاوي بأن هذا الشعار يخص حركة المقاومة "حماس"، التي صنفتها بريطانيا مؤخرا كمنظمة إرهابية.

وتساءل: "منذ متى أصبحت (من النهر إلى البحر) شعار حماس؟ هل الحكومة البريطانية تجرم التضامن الفلسطيني؟ أم إنها تحاول فقط محو التاريخ الفلسطيني؟".

وبحسب زملط، فإن بناء دولة الاحتلال الإسرائيلي تم عبر طرد الفلسطينيين، متابعا: "هل هذه مسألة بوليسية؟"، في إشارة إلى مطالبة زهاوي بإدانة جنائية ضد كل من يردد هذا الشعار.

وتابع زملط: "هذه محاولة خطيرة لخنق حرية التعبير في فلسطين، وتقويض سعي الشعب الفلسطيني المشروع إلى الحرية والمساواة وحياة كريمة.

ورد الناشط من حي الشيخ جراح محمد الكرد، على الوزير زهاوي ذي الأصول العراقية، قائلا في تغريدة: "لاحظ كيف يقيدون لغتنا ومشاعرنا، في حين أن العنف المنهجي للأنظمة الاستعمارية يذهب بلا رادع". وأضاف: "اقتل، واسرق، واسجن، فأنت ديمقراطي".





في حين قال الأكاديمي المختص في العلوم السياسية جهاد أبو سليم؛ إن بريطانيا التي أعلنت الحرب على الشعب الفلسطيني قبل أكثر من 100 عام، لا تزال مستمرة في حربها، وبعد تمكينها الصهاينة تريد الآن "ضبط أقوال الفلسطينيين"، بحسب قوله.

وكان زهاوي قال في تصريحات لصحيفة جويش كورنيكل اليهودية، بعد استضافته اجتماعا حول معاداة السامية؛ إن على الجامعات أن تضيق الخناق على الأنشطة "الداعمة لحركة حماس المحظورة"، بحسب قوله.

وسئل عن الشعار تحديدا، فقال؛ إن على الجامعات إبلاغ الشرطة والسلطات، مضيفا: "هو من وجهة نظري نوع من معاداة السامية، وعدم التسامح، وتوجه قاتل من المنظمة المحظورة"، في إشارة إلى حماس.