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الأمم المتحدة تؤكد تمسكها بحل الدولتين

السبت 29 يناير 2022 07:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تؤكد تمسكها بحل الدولتين



نيويورك/سما/

شددت الأمم المتحدة، الجمعة، على مواصلة التزامها بتحقيق مبدأ "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لفرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك نقلته وكالة "الأناضول"، تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التي أكد فيها معارضته إقامة دولة فلسطينية.

وقال حق إن الشيء الوحيد الذي يمكن قوله هنا هو أن الأمم المتحدة عملت وستواصل العمل على أساس حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن.

وأضاف: "هذا شيء نلتزم به، وقد اعتدنا سماع أشياء مختلفة من شخصيات وأطراف مختلفة على مر السنين، لكننا نواصل الالتزام بهذا، لأننا نعتقد أنها الطريقة الواقعية الوحيدة لحل المشكلات التي تواجه الطرفين.

#الأمم المتحدة #حل الدولتين

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