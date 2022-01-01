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"الإسماعيلي" يعزز هجومه بضم موهبة فلسطين

السبت 29 يناير 2022 07:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الإسماعيلي" يعزز هجومه بضم موهبة فلسطين



القاهرة/سما/

نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيي الكومي، في التعاقد مع خالد النبريص، مهاجم نادي اتحاد خان يونس ومنتخب فلسطين الأولمبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتي نهاية موسم 2026 بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون.
 
وكانت اللجنة الفنية الحالية برئاسة حماده المصري، قد أشادت بقدرات اللاعب التهديفية رغم صغر سنه، باعتباره أحد أفضل المواهب في الكرة الفلسطينية.
 
وفضّل اللاعب الشاب الانتقال لصفوف الإسماعيلي عن العروض الأخرى، في ظل تناسب طريقة لعبه مع الفريق بجانب تمتعه بجماهيرية كبيرة في أنحاء الوطن العربي.
 
وحضر اللاعب مقر النادي برفقه وكيل أعماله للتوقيع على العقود، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي الذي خضع له مؤخرًا.
 
ويتطلع مجلس إدارة الدراويش بالتنسيق مع الجهاز الفني واللجنة الفنية في إبرام تعاقدات على مستوى عالٍ، خاصة على الصعيد الهجومي من أجل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق، وهو ما يسهم في تحسن نتائج الفريق في الفترة القادمة.
 
وبات موهبة فلسطين هو سادس صفقات الإسماعيلى في الميركاتو الشتوي، بعد ضم كل من البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي.

#مصر #الاسماعيلي #فلسطين

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