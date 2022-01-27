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مركز الميزان يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة الطفل السرسك بغزة

السبت 29 يناير 2022 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركز الميزان يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة الطفل السرسك بغزة



غزة/سما/

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات حادثة وفاة الفتى أسامة السرسك، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

وكان مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى اعلن عند حوالي الساعة 19:50 من مساء يوم الخميس الموافق 27/1/2022، عن وصول جثة الطفل أسامة عرفات إبراهيم السرسك (14 عاماً)، من سكان الشجاعية شرق مدينة غزة. وبحسب الطب الشرعي، فإن سبب الوفاة هو الاختناق الإصابي.

من ناحيته أفاد والد الطفل، أنه كان يساعده في جمع الخردة من مكب نفايات منطقة جحر الديك جنوب شرق محافظة غزة، ليفقد أثره داخل المكب، ويتم العثور عليه مطموراً في المكب بعد عمليات بحث استمرت عدة ساعات.

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