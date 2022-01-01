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جنين: استمرا وقفات الاسناد للأسير أبو حميد والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

الجمعة 28 يناير 2022 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: استمرا وقفات الاسناد للأسير أبو حميد والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء



جنين/سما/

 واصلت فعاليات جنين ومخيمها، وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، وذوو الأسرى والأسرى المحررون، مساء اليوم الجمعة، الاعتصام المتواصل للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال وما يسمى "مقابر الأرقام".

وطالب المعتصمون في الخيمة بمدينة جنين، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال، للإفراج الفوري عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.

وحمّل المشاركون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد المصاب بالسرطان، والذي يعاني من وضع صحي متردٍ وخطير ويعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي، وحياة كافة الأسرى المرضى.

وناشدوا الجهات ذات الاختصاص بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام".

#جنين #الاسير ناصر ابو حميد

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