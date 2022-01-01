كهرباء غزة تكشف عن تحديث حالة الكهرباء بالقطاع..الجدول سيتحسن بهذه الحالة

غزة/سما/

كشفت شركة الكهرباء محافظات غزة، اليوم الجمعة، عن حالة الكهرباء في القطاع، في ظل المنخفض الجوي وعلى مدار ثلاثة أيام من صباح يوم الأربعاء 26 كانون الثاني/يناير وحتى مساء الجمعة.

وأضافت في تصريحات صحفية: بأن ذروة الطلب (الاحتياج) على الكهرباء، وصلت خلال ساعات الذروة في المنخفض (643) ميجاوات، فيما المتوفر من كهرباء قرابة (205) ميجاوات، بنسبة عجز وصلت لقرابة (68%)، وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر على جدول توزيع الكهرباء .

كما تعاملت طواقم الشركة خلال الفترة المذكورة مع أكثر من (1064) إشارة واردة من مختلف المحافظات، تم التعامل معها جميعاً.



كما ورد للشركة أكثر من (9354) اتصال عبر الرقم 133، وتم الرد عليها من قبل موظفي الشركة وهي متعلقة بالإبلاغ عن أعطال مشتركين وأعطال في الشبكات واستفسارات وطلب خدمات أخرى.

وأكدت الشركة أن بعض المغذيات الكهربائية الرئيسية، تعرضت للتوقف نتيجة أعطال طارئة تم إصلاحها مباشرة، كما خرج أحد الخطوط الإسرائيلية عن الخدمة وتم اعادته للعمل بعد عمل التنسيق اللازم.

كما تعاملت طواقم الشركة مع قرابة (43) إشارة ذات أهمية مرتفعة في مختلف المحافظات.

وتقول الشركة إنها تقوم بتوزيع كميات الكهرباء المتوفرة لها وفق خطة التوزيع المعتمدة على المحافظات وتجتهد طواقم الشركة بكل ما أوتيت من إمكانيات وعلى مدار الساعة في سبيل تحسين إمدادات الكهرباء لكافة المشتركين على الرغم من العجز الكبير والمضاعف الناتج عن استخدام وسائل التدفئة بشكل مكثف.

وأكدت أنها استجابت لعدد من المناشدات الخاصة ببعض المؤسسات الخدماتية لمساعدتها في القيام بمهامها في مواصلة تقديم الخدمة للمواطنين.

واستناداً للمعطيات السابقة تؤكد الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية وهي تدعو المواطنين لضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والحفاظ على سلامتهم من خلال الابتعاد عن مكونات شبكة الكهرباء والاسلاك والأعمدة الحديدية، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة، مع تأكيد الشركة بأن العجز الحالي في الكهرباء مرتبط بالظروف المناخية المتقلبة والأجواء الباردة وسيعود الجدول للتحسن تدريجيا مع تحسن ظروف الطقس.