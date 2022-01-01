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خلال المنخض الجوي ..الهلال الاحمر يقدم خدماته لمئات الحالات الانسانية في الضفة وغزة

الجمعة 28 يناير 2022 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال المنخض الجوي ..الهلال الاحمر يقدم خدماته لمئات الحالات الانسانية في الضفة وغزة



غزة/سما/

 استجابت كوادر ومتطوعي الاسعاف والطوارىء وطواقم إدارة مخاطر الكوارث في الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال فترة المنخفض الجوي الى مئات الحالات الانسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واشتملت الاستجابة على تقديم خدمات الاسعاف والطوارىء الى 205 حالة في الضفة الغربية،بحاجة الى عناية ومساعدة فورية ( طبية ولوجستية )، من بينها 20 حادث سير موزعة على المحافظات الشمالية ، والمساهمة في إخلاء حالتي وفاة نتيجة للاختناق في محافظة الخليل .

وقامت طواقم إدارة مخاطر الكوارث في الضفة الغربية وقطاع غزة بتقديم المواد الاغاثية ل 403 عائلة، تضم 2320 فردا، من بينها 377 عائلة، بمجموع 2174 فردا في محافظات قطاع غزة وهم الأكثر تضررا من السيول والفيضانات والبنية التحية الهشة ، و 26 عائلة بمجموع 142 فردا في الضفة الغربية .
واشتملت المساعدات على شوادر وبطانيات وأدوات نظافة ومدافىء وبطانيات وخيم.

#المنخفض الجوي #الهلال الاحمر

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