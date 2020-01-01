صحة غزة تحذر: القطاع يمر بوضع "صعب وكارثي" جراء انتشار متحور أوميكرون

غزة/سما/

حذر مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فتحي أبو وردة اليوم (الجمعة) من أن القطاع يمر بوضع "صعب وكارثي" جراء انتشار متحور أوميكرون من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال أبو وردة في تصريح صحفي إن القطاع يمر بوضع "صعب للغاية وكارثي جراء انتشار متحور أوميكرون ومنحنى الإصابات في ارتفاع بشكل متسارع وغير مسبوق".

وأشار أبو وردة إلى وجود قرابة 95 داخل مستشفيات القطاع بينهم 63 حالة حرجة، لافتا إلى أن نسبة إشغال أسرة العناية المكثفة وصلت إلى 56 في المائة بينهم 48 في المائة من مصابي متحور أوميكرون.

وتابع أن الحالة الجوية الباردة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية خاصة القطاع الذي يعاني من أزمات انقطاع التيار الكهرباء لقرابة 12 ساعة يوميا وعدم وجود وسائل تدفئة ما يساعد على انتشار فيروس كورونا.

ودعا أبو وردة كافة الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض التوجه للمستشفيات لإجراء الفحص في ظل عمل الطواقم الطبية على مدار الساعة، معربا عن أسفه تلقى 30 في المائة من مجمل سكان القطاع الذي يزيد عن مليوني نسمة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وسجلت الأراضي الفلسطينية 5 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 في قطاع غزة وحالتين في الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنها سجلت 5380 إصابة جديدة توزعت بواقع 1819 في الضفة و803 في غزة و2758 في القدس وسط تواصل تسجيل إصابات غير مسبوقة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بالمرض في الأراضي الفلسطينية منذ مارس 2020 إلى 510372 حالة، بينها 33120 حالة نشطة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5081 حالة.

ويشكو مسئولون في وزارة الصحة من أن الأراضي الفلسطينية تشهد الأيام الحالية ارتفاعا "تصاعديا سريعا وأرقام خطيرة ومقلقة إذ وصلت نسبة الفحوصات الإيجابية في بعض المناطق إلى 42 في المائة، معتبرين أن الأرقام المسجلة غير حقيقية لأن غالبية الأشخاص الذين لديهم أعراضهم لا يجرون الفحوصات.