آخر التحديثات بعمل الطواقم الحكومية بغزة خلال المنخفض الجوي

غزة/سما/

نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مساء الجمعة، آخر التحديثات فيما يتعلق بعمل الطواقم الحكومية خلال المنخفض الجوي.

وقال المكتب :" تلقت أرقام طوارئ البلديات منذ بداية المنخفض الحالي 1674 إشارة حول تجمعات مياه وطفح صرف صحي، وتعاملت بشكل عاجل مع 1380 منها، فيما تم متابعة بقية المهام".

كما تعاملت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني مع 1161 اتصال وبلاغ وإشارة مهمة. واستقبلت شركة توزيع الكهرباء 9354 اتصال نتج عنها التعامل مع 1064 مهمة عمل ميداني.

وتفقدت وزارة التنمية الاجتماعية عدد 300 منزل وقدمت مساعدات واحتياجات عاجلة لعدد 104 أسرة.

كما قدمت وزارة الأوقاف مبالغ نقدية لعدد 200 أسرة تضررت جراء المنخفض. وتم توفير واستهلاك 45 ألف لتر سولار لآليات البلديات للقيام بمهامها والاستجابة لمناشدات المتضررين.