  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المنخفض الجوي: قطار من السحب الماطرة يمتد لألف كيلو متر قادم الى فلسطين

الجمعة 28 يناير 2022 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنخفض الجوي: قطار من السحب الماطرة يمتد لألف كيلو متر قادم الى فلسطين



رام الله/سما/

قال موقع  طقس فلسطين ، مساء اليوم الجمعة ، ان أحدث صور الأقمار الصناعية  تشير الى السحب الماطرة التي تلي المنخفض القطبي تملأ الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط كما يظهر في صورة الأقمار الصناعية المرفقة.

وأضاف الموقع "تظهر الصورة كميات السحب الكبيرة التي تمتد على طول يزيد عن ألف كيلو متر وتمتد من شمال غرب مصر وجزيرة كريت اليونانية ومتوقع وصولها تباعاً الى الداحل الفلسطيني خلال الساعات 24 القادمة بمشيئة الله تعالى.

ومن المتوقع أن تبقى مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد وصولاً الى مناطق وسط الضفة (و قد تشمل أحياناً بشكل اضعف شمال قطاع غزة والأجزاء الشمالية من جنوب الضفة) تحت تأثير الأجواء الماطرة الجميلة بمشيئة الله تعالى وهو ما يعني كميات كبيرة من الأمطار الإضافية والحمد لله رب العالمين.

ويوم الغد  السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويبقى الجو غائماً جزئياً وبارداُ الى شديد البرودة نهاراً ، وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة وفي أوقات مختلفة من البلاد بمشيئة الله تعالى.  ومع ساعات الليل تضعف فرصة الأمطار الى أبعد مدى بمشيئة الله ، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية حفيفة الى معتدلة السرعة.

ويوم الأحد يعود الإستقرار من جديد الى فلسطين مع بفاء الجو بارداً نسبياً نهاراً وبارداً الى شديد البرودة ليلاً.  يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويبقى الجو غائماً جزئياً وبارداُ الى شديد البرودة نهاراً ، وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد بمشيئة الله تعالى. ومع ساعات الليل تضعف فرصة الأمطار الى أبعد مدى بمشيئة الله ، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية حفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي يوم الإثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً نهاراً، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق شمال ووسط البلاد ، مع ساعات الليل يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. 

#طقس فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية #الاقمار الصناعية #اخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: الوسطاء فشلوا في تحقيق اختراق بالملفات العالقة وهذا قرار قطر بشأن تقليص منحة موظفي غزة

صحيفة: هذا ما عرضه الشيخ على لبيد مقابل العودة لمسار المفاوضات السياسية..

ارتفاع في سعر صرف الدولار

العثور على جثة طفل في "مكب للنفايات" وسط قطاع غزة

"التايم" ترشح طفلة من أصل فلسطيني لنيل جائزة طفلة العام

بينيت يعارض "اتفاق أوسلو" ويهدد باسقاط الحكومة حال اتجه لبيد لاتفاق مع السلطة الفلسطينية

الكشف عن مقترح جديد قدمته السلطة الفلسطينية لأمريكا و"اسرائيل"بشأن رواتب الأسرى

الأخبار الرئيسية

عمر

قناة عبرية: واشنطن تبعث اليوم رسالة لـ"اسرائيل" تتضمن أسئلة "حادة" حول استشهاد عمر أسعد

--

غزة: العثور على جثة طفل حديث الولادة بحمام مشفى شهداء الأقصى ..والصحة تنوه

اس44

يسرائيل هيوم: قلق إسرائيلي من نشاط حركة "حماس" في تركيا

نتن

بينيت: نتنياهو هددني قائلا "سأرسل طائرات دون طيار عليك"

5 وفيات و 5380 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية