قناة عبرية: واشنطن تبعث اليوم رسالة لـ"اسرائيل" تتضمن أسئلة "حادة" حول استشهاد عمر أسعد

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة كان العبرية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة طلبت من جيش الاحتلال، تقديم توضيحات بخصوص ملابسات استشهاد المسن الفلسطيني، عمر أسعد قبل نحو أسبوعين.

وأشارت المصادر ، أن الخارجية الأمريكية بعثت اليوم برسالة إلى الجيش تتضمن أسئلة حادة حول حقيقة أن التحقيق في الحادثة لم يكتمل بعد.

كما رد الجيش بأن التحقيقات تجري على قدم وساق ويتم التعامل معها على محمل الجد.

واستشهد أسعد، والذي يحمل أيضًا الجنسية الأميركية، خلال اقتحام قريته جلجليا شمال رام الله وسط الضفة الغربية، في الوقت الذي كان فيه عائدًا ليلًا من زيارة لأحد الأقارب.

ويبين تقرير مركز الطب العدلي الفلسطيني، أن الكشف الظاهري والتشريح أظهر وجود 10 إصابات في جسده، على شكل سحجات واحمرارات وتكدمات في جسمه ورأسه.

وتبين في الكشف الظاهري تركز السحجات والتكدمات في اليدين نتيجة لعنف خارجي، واحمرار حول منطقة الرسغ في اليدين يتفق أن يكون نتيجة تربيط المعصمين، حيث وجد في منطقة رسغه الأيمن رباط بلاسيتيكي يستخدمه جيش الاحتلال عادة في عمليات الاعتقال.

كما بين تقرير الكشف على الجثمان وجود نزف في الجزء الداخلي من الجفنين العلوي والسفلي للعينين؛ يتفق بأن يكون حدث نتيجة الضغط على العينين بسبب تعصيبهما، حيث وجدت مرفقة مع الجثمان قطعة قماش يستخدمها عادة جيش الاحتلال في تعصيب العينين، وبين التشريح وجود كدمتين في فروة الرأس من الجهة الأمامية ناتجتين عن إصابة رضية على الرأس.

وخلص التقرير إلى أن سبب الوفاة التوقف المفاجئ في عضلة القلب؛ والناجم عن التوتر النفسي بسبب العنف الخارجي الذي تعرض له، كما بين التقرير وجود أمراض صحية سابقة لديه.