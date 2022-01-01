  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة دعم وإسناد للأسير ناصر أبو حميد أمام سجن "مجدو"

الجمعة 28 يناير 2022 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم وإسناد للأسير ناصر أبو حميد أمام سجن "مجدو"



القدس المحتلة/سما/

 طالب مشاركون في وقفة دعم وإسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد أمام سجن "مجدو" بالإفراج الفوري عنه، منددين بالممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، خاصةً الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي.

وشارك في الوقفة العشرات من أبناء شعبنا داخل أراضي الـ48، الذين حملوا صورًا للأسير أبو حميد، ورددوا الشعارات المطالبة بالإفراج الفوري عنه، لا سيما بعد نقله من مستشفى "برزلاي" الى عيادة سجن الرملة رغم أنه ما يزال يعاني من أوضاع صحية صعبة.

وقال رئيس رابطة الأسرى والمحررين داخل أراضي الـ48 منير منصور لـ"وفا": "تحاول سلطة السجون الإسرائيلية ايهام الرأي العام بأن الأسير ناصر أبو حميد بحالة صحية جيدة، وذلك من خلال نقله الى عيادة سجن الرملة. ولكننا نعي جيدًا بأنه يعاني بهذه الاثناء من أوضاع صحية صعبة جدًا، وجئنا اليوم لمساندته وإرسال رسالة تؤكد وقوف كافة أبناء شعبه الى جانبه وجانب كافة أسرانا البواسل".

#سجن مجدو #الاسير ناصر ابو حميد

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: الوسطاء فشلوا في تحقيق اختراق بالملفات العالقة وهذا قرار قطر بشأن تقليص منحة موظفي غزة

صحيفة: هذا ما عرضه الشيخ على لبيد مقابل العودة لمسار المفاوضات السياسية..

ارتفاع في سعر صرف الدولار

العثور على جثة طفل في "مكب للنفايات" وسط قطاع غزة

"التايم" ترشح طفلة من أصل فلسطيني لنيل جائزة طفلة العام

بينيت يعارض "اتفاق أوسلو" ويهدد باسقاط الحكومة حال اتجه لبيد لاتفاق مع السلطة الفلسطينية

الكشف عن مقترح جديد قدمته السلطة الفلسطينية لأمريكا و"اسرائيل"بشأن رواتب الأسرى

الأخبار الرئيسية

عمر

قناة عبرية: واشنطن تبعث اليوم رسالة لـ"اسرائيل" تتضمن أسئلة "حادة" حول استشهاد عمر أسعد

--

غزة: العثور على جثة طفل حديث الولادة بحمام مشفى شهداء الأقصى ..والصحة تنوه

اس44

يسرائيل هيوم: قلق إسرائيلي من نشاط حركة "حماس" في تركيا

نتن

بينيت: نتنياهو هددني قائلا "سأرسل طائرات دون طيار عليك"

5 وفيات و 5380 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية