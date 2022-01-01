وقفة دعم وإسناد للأسير ناصر أبو حميد أمام سجن "مجدو"

القدس المحتلة/سما/

طالب مشاركون في وقفة دعم وإسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد أمام سجن "مجدو" بالإفراج الفوري عنه، منددين بالممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، خاصةً الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي.

وشارك في الوقفة العشرات من أبناء شعبنا داخل أراضي الـ48، الذين حملوا صورًا للأسير أبو حميد، ورددوا الشعارات المطالبة بالإفراج الفوري عنه، لا سيما بعد نقله من مستشفى "برزلاي" الى عيادة سجن الرملة رغم أنه ما يزال يعاني من أوضاع صحية صعبة.

وقال رئيس رابطة الأسرى والمحررين داخل أراضي الـ48 منير منصور لـ"وفا": "تحاول سلطة السجون الإسرائيلية ايهام الرأي العام بأن الأسير ناصر أبو حميد بحالة صحية جيدة، وذلك من خلال نقله الى عيادة سجن الرملة. ولكننا نعي جيدًا بأنه يعاني بهذه الاثناء من أوضاع صحية صعبة جدًا، وجئنا اليوم لمساندته وإرسال رسالة تؤكد وقوف كافة أبناء شعبه الى جانبه وجانب كافة أسرانا البواسل".