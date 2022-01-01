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"المتابعة"تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة الأحد بالقدس دعما للنقب

الجمعة 28 يناير 2022 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المتابعة"تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة الأحد بالقدس دعما للنقب



النقب/سما/

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الجمعة، إلى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية التي ستجري، يوم الأحد القريب الساعة 10:30 صباحا، قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة، إسنادا لأهالي النقب، ضد الهجمة السلطوية لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم وبيوتهم وقراهم، واحتجاجا على حملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض شباب وشابات النقب.

وتنظم المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه لعليا لعرب النقب.


وتجري استعدادات واسعة في مختلف المناطق، للمشاركة في المظاهرة، ووضع طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة في اجتماعه، مساء الأربعاء، الترتيبات وتقسيم المهام، لضمان حافلات تقل المتظاهرين، وأيضا ترتيبات للمظاهرة.


وتوجه الطاقم إلى كافة اللجان المحلية والأحزاب والسلطات المحلية العربية، للمشاركة في التجنيد، وضمان حافلات لنقل المشاركة.

هذا، وتأتي هذه المظاهرة، ضمن سلسلة خطوات كفاحية، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم السبت الماضي في النقب، بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

#لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية #النقب

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