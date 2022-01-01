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غزة..السماح للصيادين بالعودة للعمل داخل البحر بعد تحسن الاحوال الجوية

الجمعة 28 يناير 2022 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة..السماح للصيادين بالعودة للعمل داخل البحر بعد تحسن الاحوال الجوية



عزة/سما/

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، عن فتح بحر قطاع غزة امام حركة الصيد وذالك ابتداء من هذه الساعة.

وقالت نقابة الصيادين في بيان :"تم التوافق بين النقابة والشرطة البحرية على فتح البحر امام حركة الصيد وذالك ابتداء من هذه الساعة بعد تحسن ملحوظ على الاحوال الجوية مع الاخذ بكافة التدابير اللازمة ".

وأعلنت الشرطة البحرية في قطاع غزة عن السماح  بالعودة لممارسة العمل داخل البحر، بعد قليل، نظراً لإنخفاض منسوب الأمواج، مؤكدة على جميع الصيادين أخذ كافة التدابير الوقائية اللازمة قبل دخول البحر.

#الصيادين #بحر غزة

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