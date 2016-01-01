اللجنة العالمية للزمالة الدولية توصي بمنح هيئة رواد الكشافة الفلسطينية العضوية الكاملة

القدس المحتلة/سما،

أوصت اللجنة العالمية للزمالة الدولية المؤتمر العالمي لرواد الكشافة والمرشدات بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالزمالة الدولية.

وقالت جمعية الكشافة الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها تلقت رسالة من اتحاد رواد الكشافة العالمي تفيد بتوصية اللجنة منح فلسطين العضوية الكاملة بالزمالة الدولية.

وقال رئيس هيئة رواد الكشافة والمرشدات الفلسطينية محفوظ قاحوش "إن هذا القرار يعني أن هيئة الرواد الفلسطينية استوفت كافة الشروط لمنحها العضوية الكاملة من قبل اتحاد رواد الكشافة العالمي، وسيتم التصويت على هذا القرار في المؤتمر العالمي الذي سيعقد في شهر شباط /فبراير المقبل".

وأضاف أن "هيئة الرواد الفلسطينية كانت قد منحت العضوية من قبل الاتحاد الكشفي العربي عام 2016، وبناء عليه اشتركنا في جميع اللجان والمؤتمرات العربية هذا العام، وأعدنا العمل بحركة الرواد في كل ساحات العمل الكشفي الفلسطيني في فلسطين والشتات".

وثمن قاحوش دور الفريق جبريل الرجوب ودعمه المتواصل بنهوض الحركة الكشفية، كذلك جميع القادة والأعضاء في هيئة الرواد في الوطن والشتات، أملا بأن تكون هذه الخطوة الأولى للانتشار عالميا والمشاركة إلى جانب دول العالم في كل الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات، كما أعرب عن شكره لكل من ساهم من هيئة الرواد العرب في مساندة فلسطين لتحقيق ذلك، ودعمهم المتواصل لتحقيق الإنجاز.