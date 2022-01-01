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اتحاد المحامين العرب ونقابة محامي مدينة وجدة المغربية ينظمان وقفة تضامنية مع الأسير أبو حميد

الجمعة 28 يناير 2022 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المحامين العرب ونقابة محامي مدينة وجدة المغربية ينظمان وقفة تضامنية مع الأسير أبو حميد



وجدة/سما/

 نظم اتحاد المحامين العرب وهيئة نقابة محامي مدينة وجدة المغربية وقفة تضامنية مع الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي ناصر أبو حميد، الذي يعاني وضعا صحيا خطيرا.

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، خلال الوقفة التي نظمت بمقر الهيئة، "إن وجودنا اليوم هو دليل وإشارة قوية للتنديد بالمعاملة القاسية واللاإنسانية التي يعامل بها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من حرمان المرضى من العلاج كعقوبة إضافية لهم، من بينهم الأسير البطل ناصر أبو حميد الذي يعد أحد ضحايا هذه الجريمة النكراء المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف بنعيسى أن الإهمال الذي طال الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال قد استفحل بارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا"، حيث هناك نحو 110 أسرى أصيبوا به.

من جانبه، أكد نقيب هيئة المحامين في مدينة وجدة حكيم أزداد، أن الوقفة تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن قضيته العادلة، مؤكدا أن هيئة المحامين في وجدة، نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية، تقف مع أسرة الدفاع في الوطن العربي تضامنا مع الأسير أبو حميد.

ووجه أزداد نداء إلى كافة المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف صارم لردع الاحتلال عن جرائمه وتصرفاته الهمجية بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط.

يذكر أن عددا من نقابات المحامين العربية نظمت وقفات تضامنية مع الأسير أبو حميد، دعت إليها الأمانة العامة.

#المغرب #وجدة #ناصر أبو حميد

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