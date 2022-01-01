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4 إصابات برصاص الاحتلال بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الجمعة 28 يناير 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات برصاص الاحتلال بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم



قلقيلية/سما/

أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل وصحفي، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني ما أدى لإصابة طفل (13 عاما) بعيار في قدمه، والصحفي ناصر شتية بعيار في يده، إضافة إلى إصابة شابين آخرين، جرى علاجهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة واسعة من المواطنين الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.

#الاحتلال #اصابات #كفر قدوم

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