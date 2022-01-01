رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، إصابة عدد من المواطنين واعتقال آخرين، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في عدة مناطق بالقدس المحتلة.

كما عنونت الصحف خبر الأسير أبو حميد الذي لا يزال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه، ويستخدم كرسيا متحركا في التنقل.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- إصابات واعتقالات خلال اعتداء الاحتلال على المواطنين في عدة مناطق بالقدس المحتلة

- نابلس برائحة الثلج .. والاحتلال يتربص بالبهجة

- موجة ثلج نادرة تعم الشرق الأوسط والاحتلال ينغص فرحة المقدسيين بالزائر الأبيض

- مصرع رضيع بخان يونس جراء البرد الشديد والعثور على جثة فتى في مكب نفايات بغزة

- اشتية يقوم بجولة تفقدية في محافظة رام الله والبيرة

- الأسير ناصر أبو حميد لا يزال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه

- وفاتان و4548 إصابة بـ"كورونا"

- حملة إسرائيلية لــ "تسويد" لجنة التحقيق لمجلس حقوق الإنسان بجرائم إسرائيل

- "الخارجية": الإفراج عن عدد من المواطنين الموقوفين في مراكز الاحتجاز التركية

- الشهيد عمر أسعد توفي بنوبة قلبية بسبب عنف جنود الاحتلال

- نصر: اجتماع "المركزي" المقبل يهدف إلى طرح استراتيجية نضالية مستقبلية

- أزمة نقص الغاز والكهرباء تفاقم معاناة الغزيين في فصل الشتاء

- الشرطة الإسرائيلية تستدعي أيمن عودة لمنعه بن جبير من دخول غرفة الأسير مقداد القواسمي

- وزير إسرائيلي سابق يقر بذنبه بمساعدة معلمة متهمة بالاعتداء جنسيا على قاصرات

الأيام:

- المنخفض يخفت: الثلوج تتوقف، والأمطار تتواصل ووقوع حوادث وإصابات، وتضرر مبانٍ ومزروعات

- إصابة 32 مواطنا في 97 حادث سير خلال المنخفض

- وفاة شاب إثر تسرب غاز من مدفأة في مخيم عسكر بنابلس

- إصابات واعتقالات واسعة في مواجهات أعقبت تنغيص قوات الاحتلال الفرحة بالثلوج

- مخطط لمضاعفة مساحة "هداسا التلة الفرنسية" 5 مرات

- الأسير أبو حميد لا يزال عاجزا عن استخدام أطرافه

- بينيت: أعارض إقامة دولة فلسطينية

- الوباء: حالتا وفاة، و4548 إصابة جديدة

- أردوغان: نأمل فتح فصل جديد مع إسرائيل

- حملة إسرائيلية لنزع الشرعية عن لجنة تحقيق أممية تحسبا لنتائجها المتوقعة

- استدعاء عودة للتحقيق لصده محاولة اقتحام غرفة أسير مضرب في مستشفى

- الاتحاد الأوروبي يمول مشروعا للربط الكهربائي بين قبرص واليونان وإسرائيل

القدس:

- مرتفعات فلسطين تكتسي بالأبيض وآلاف المواطنين يلهون بالثلوج

- إسرائيل تقر خطة لتوسيع مستشفى "هداسا" على حساب أراضي العيسوية

- إصابات واعتداءات وحملة اعتقالات واسعة في القدس

- حملة اسرائيلية ضد لجنة التحقيق بمجلس حقوق الإنسان في جرائم الاحتلال

- المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى تدين عنف المستوطنين المتطرفين

- الأسير أبو حميد ما يزال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه

- الوضع المالي للحكومة الفلسطينية "في غاية الصعوبة"

- إسقاط مخطط يهدد تاريخ البلدة التحتا في حيفا

- وفاتان و4548 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين