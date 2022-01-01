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دعوة في الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني

الجمعة 28 يناير 2022 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوة في الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني



واشنطن/سما/

 أطلقت في الولايات المتحدة الأميركية، دعوة للمشاركة في فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، احتجاجا على ممارسات الاحتلال الاسرائيلي التعسفية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وكذلك احتجاجا على تهجير أبنا شعبنا في النقب.

ومن المقرر تنظيم فعاليات في ولاية كاليفورنيا اليوم وأن ستمر لمدة ثلاثة أيام، يتخللها مسيرة مركبات تنديدا بسياسة التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس، والتهجير في النقب. كما ستعقد ندوات وحوارات مفتوحة واستضافة نشطاء للتحدث عن معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني.

ونشرت شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمناصري وداعمي الشعب الفلسطيني للمشاركة بكثافة في مسيرة السيارات، للمطالبة بوقف اقتلاع الفلسطينيين من النقب، ووضع حد لهدم الاحتلال لمنازل المواطنين في الشيخ جراح والخليل، وإلغاء الصفة الخيرية عن للصندوق القومي اليهودي ومنظمات المستوطنين التي تحصل على اعفاءات ضريبية لتمويل اعمال العنف والتطهير العرقي ضد شعبنا.

المؤسسات الداعية نشرت عدة وسوم عبر موقعي تويتر وفيس بوك لجمع أكبر عدد من المشاركين.

#الولايات المتحدة الامريكية #الشعب الفلسطيني

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