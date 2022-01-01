حماس تعقب على جهود الجزائر الساعية لطرد الاحتلال من عضوية الاتحاد الإفريقي

غزة/سما/

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة، بجهود دولة الجزائر الساعية لطرد الاحتلال الإسرائيلي من عضوية الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب.

وقال د. سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس بالخارج: "تابعنا عن كثب، التحضيرات الجارية لانعقاد القمة الإفريقية المقبلة في العاصمة الأثيوبية، المزمع عقدها يوم الخامس من شباط/فبراير القادم، وما تخللها من نجاح مساعي دولة الجزائر الشقيقة، لإدراج ملف طرد الاحتلال الصهيوني من عضوية الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب، على رأس لائحة الملفات التي ستناقش في القمة، وهي خطوة تعبر عن أصالة الموقف الجزائري، وينظر إليها الشعب الفلسطيني بكل الاعتزاز والتقدير".

وتابع "إن حماس وهي تتوجه بالشكر والامتنان لدولة الجزائر الشقيقة على جهودها الحثيثة على طريق إلغاء مكانة المراقب التي حصل عليها الاحتلال الصهيوني في الاتحاد الإفريقي، تدعو باقي الدول العربية الشقيقة والإفريقية الصديقة، للاستجابة لما تقوم به الجزائر من مساعي مقدرة عالياً، وتنسيق المواقف معها، لتحقيق ذلك الهدف، الذي يعبر عن روح الأمة العربية ومبادئ القارة الإفريقية، التي اشتركت مع الشعب الفلسطيني في نضال طويل يمتد عقودا من الزمن للتخلص من الاستعمار والاحتلال بمسمياته كافة".

وأكد على أن طرد الاحتلال الصهيوني من عضوية الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يكون مطلبا لكل الدول المنضوية تحت لوائه؛ لأن وجود الاحتلال في أي من مستويات الاتحاد إنما يتعارض مع مبادئ القارة الإفريقية وإرثها التاريخي بالتخلص من أنظمة الفصل العنصري التي يمثلها اليوم الاحتلال الصهيوني بأبشع صوره، وهو يهدف من الانخراط في الاتحاد الإفريقي إلى استغلال موارده وثرواته، وإذكاء نيران الحروب في القارة، لتسريع وزيادة صفقات السلاح الإسرائيلية.