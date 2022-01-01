  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تعقب على جهود الجزائر الساعية لطرد الاحتلال من عضوية الاتحاد الإفريقي

الجمعة 28 يناير 2022 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على جهود الجزائر الساعية لطرد الاحتلال من عضوية الاتحاد الإفريقي



غزة/سما/

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة، بجهود دولة الجزائر الساعية لطرد الاحتلال الإسرائيلي من عضوية الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب.

وقال د. سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس بالخارج: "تابعنا عن كثب، التحضيرات الجارية لانعقاد القمة الإفريقية المقبلة في العاصمة الأثيوبية، المزمع عقدها يوم الخامس من شباط/فبراير القادم، وما تخللها من نجاح مساعي دولة الجزائر الشقيقة، لإدراج ملف طرد الاحتلال الصهيوني من عضوية الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب، على رأس لائحة الملفات التي ستناقش في القمة، وهي خطوة تعبر عن أصالة الموقف الجزائري، وينظر إليها الشعب الفلسطيني بكل الاعتزاز والتقدير". 

وتابع "إن حماس وهي تتوجه بالشكر والامتنان لدولة الجزائر الشقيقة على جهودها الحثيثة على طريق إلغاء مكانة المراقب التي حصل عليها الاحتلال الصهيوني في الاتحاد الإفريقي، تدعو باقي الدول العربية الشقيقة والإفريقية الصديقة، للاستجابة لما تقوم به الجزائر من مساعي مقدرة عالياً، وتنسيق المواقف معها، لتحقيق ذلك الهدف، الذي يعبر عن روح الأمة العربية ومبادئ القارة الإفريقية، التي اشتركت مع الشعب الفلسطيني في نضال طويل يمتد عقودا من الزمن للتخلص من الاستعمار والاحتلال بمسمياته كافة".

وأكد على أن طرد الاحتلال الصهيوني من عضوية الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يكون مطلبا لكل الدول المنضوية تحت لوائه؛ لأن وجود الاحتلال في أي من مستويات الاتحاد إنما يتعارض مع مبادئ القارة الإفريقية وإرثها التاريخي بالتخلص من أنظمة الفصل العنصري التي يمثلها اليوم الاحتلال الصهيوني بأبشع صوره، وهو يهدف من الانخراط في الاتحاد الإفريقي إلى استغلال موارده وثرواته، وإذكاء نيران الحروب في القارة، لتسريع وزيادة صفقات السلاح الإسرائيلية.

#حماس #الجزائر #الاحتلال الاسرائيلي #الاتحاد الافريقي

الأكثر قراءة اليوم

وزير الاقتصاد : انفراجة مالية مرتقبة للسلطة الفلسطينية

مصادر: الوسطاء فشلوا في تحقيق اختراق بالملفات العالقة وهذا قرار قطر بشأن تقليص منحة موظفي غزة

ارتفاع في سعر صرف الدولار

العثور على جثة طفل في "مكب للنفايات" وسط قطاع غزة

من هي إيمان أبو طالب المتسببة في حبس المتحدث العسكري السابق للجيش المصري؟

"الخارجية": الإفراج عن عدد من المحتجزين في تركيا والجهود متواصلة للافراج عن البقية

بينيت يعارض "اتفاق أوسلو" ويهدد باسقاط الحكومة حال اتجه لبيد لاتفاق مع السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

5 وفيات و 5380 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

بينيت يهدد بإقامة "جدار حديدي" ضد النقب

الصحة بغزة : تسجيل 3 وفيات، و803 إصابات بفيروس كورونا

صحيفة: حراك مصري جديد مع هذه الدول لتمويل مبادرة إعادة إعمار غزة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن زيارة الوفد الأمني المصري لغزة

الاتصالات الفلسطينية