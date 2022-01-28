5 وفيات و 5380 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 139، بيت لحم 99، رام الله والبيرة 153، طولكرم 259، نابلس 516، الخليل 118،سلفيت 73،قلقيلية 68،جنين 225، طوباس 67، أريحا والأغوار 102، قطاع غزة 803، مدينة القدس 2758".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 62، بيت لحم 132، رام الله والبيرة 224، طولكرم 18، نابلس 85، الخليل 124،سلفيت 12، قلقيلية 8،جنين 47، طوباس 31، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 120، مدينة القدس 0".



وسجلت 3 حالات وفاة بقطاع غزة وحالة وفاة في طولكرم وحالة وفاة في الخليل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 118 مريضا، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الجمعة: 28/1/2022

الإصابات الجديدة: الضفة الغربية: 1819 قطاع غزة: 803 مدينة القدس: 2758

حالات التعافي الجديدة: الضفة الغربية: 768 قطاع غزة: 120 مدينة القدس: 0