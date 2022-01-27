شاهد : سفير ياباني ينشر صورة للقدس ويعلق عليها

القدس المحتلة / سما /
نشر السفير الياباني في لبنان، تاكيشي أوكوبو، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" صورة لمدينة القدس وهي تكتسي الثوب الأبيض بعد تساقط الثلوج، مقتبسا من أغنية لفيروز.
وقال تعليقا على الصورة: "مدينة القدس مكللة بالثلوج"، مشيرا إلى أنه حصل عليها من صديق فلسطيني يدعى علي قليبو.
واقتبس في آخر التغريدة مقطعا من أغنية "زهرة المدائن" لفيروز: "عيوننا إليكِ ترحل كل يوم".
مدينه القدس مكلله بالثلوج ، صوره من صديقي الفلسطيني د. علي قليبو .— Takeshi Okubo (@TakeshiOkubo3) January 27, 2022
عيوننا اليك ترحل كل يوم pic.twitter.com/hiaRFKrFje
والسفير الياباني أوكوبو، معروف بتفاعله مع بعض القضايا الحاصلة في المنطقة العربية عادة.
وفي التعليقات، قدم فلسطينيون له الشكر على مبادرته التي عبر فيها عن حبه لفلسطين وللقدس.