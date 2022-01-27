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شاهد : سفير ياباني ينشر صورة للقدس ويعلق عليها

الجمعة 28 يناير 2022 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : سفير ياباني ينشر صورة للقدس ويعلق عليها



القدس المحتلة / سما /

نشر السفير الياباني في لبنان، تاكيشي أوكوبو، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" صورة لمدينة القدس وهي تكتسي الثوب الأبيض بعد تساقط الثلوج، مقتبسا من أغنية لفيروز.

وقال تعليقا على الصورة: "مدينة القدس مكللة بالثلوج"، مشيرا إلى أنه حصل عليها من صديق فلسطيني يدعى علي قليبو.

واقتبس في آخر التغريدة مقطعا من أغنية "زهرة المدائن" لفيروز: "عيوننا إليكِ ترحل كل يوم".

والسفير الياباني أوكوبو، معروف بتفاعله مع بعض القضايا الحاصلة في المنطقة العربية عادة.

وفي التعليقات، قدم فلسطينيون له الشكر على مبادرته التي عبر فيها عن حبه لفلسطين وللقدس.

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