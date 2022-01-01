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رئيس الوزراء يشيد باداء الشرطة خلال المنخفض الجوي

الجمعة 28 يناير 2022 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يشيد باداء الشرطة خلال المنخفض الجوي



رام الله / سما /

 اشاد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه باداء منتسبي الشرطة ومهنيتهم العالية وجهودهم الجبارهة التي بذلوها خلال المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد منذ مساء الاربعاء .

وافادت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة بان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة.

وتناول الحديث الوضع الامني في دولة فلسطين بشكل عام وما تقوم به طواقم العمل في المؤسسة الامنية والمؤسسات المدنية الرسمية والشعبية وكافة الشركاء في خدمة المواطن اثناء المنخفض الجوي وخلال تساقط الثلوج و الامطار الغزيره .

واضافت ان اشتية اشاد بالدور الذي تقوم به مرتبات الشرطة مع الشركاء على مدار الساعة والهادفة لتوفير الامن والامان وحفظ كرامة المواطن وخدمته .

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