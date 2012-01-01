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ردا على بينت ..القواسمي: دولة فلسطين قائمة ونناضل من أجل إنهاء الاحتلال عنها

الجمعة 28 يناير 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على بينت ..القواسمي: دولة فلسطين قائمة ونناضل من أجل إنهاء الاحتلال عنها



رام الله/سما/

 قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، إن دولة فلسطين قائمة ومعترف بها من قبل 139 دولة في العالم، وبقرار أممي صادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، و"أن نضالنا هو من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عنها".
وأضاف القواسمي في بيان، اليوم الجمعة، أن الدولة الفلسطينية حاضرة وبقوة في كل المؤسسات الدولية، وهي عامل استقرار في المنطقة، والخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، الذي يحمي عدوان مستوطنيه الإرهابيين، ويستولي على الأرض، ويهدم البيوت ويهجر المواطنين الآمنين من ممتلكاتهم، ويستمر في بناء جدار الضم والتوسع العنصري، وتنفيذ سياسة الأبارتهايد ضد شعبنا.
وشدد على أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت واهم إن ظن أنه يستطيع محو شعبنا الفلسطيني وهويته الوطنية وحقوقه السياسية الراسخة، والمتمثلة بالعيش بحرية واستقلال في دولته فلسطين بعاصمتها القدس عاجلا أم آجلا، وفقا للشرعية الدولية.

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