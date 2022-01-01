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حماس تعلق على رفض لاعب كويتي مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة للتنس

الجمعة 28 يناير 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على رفض لاعب كويتي مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة للتنس



غزة/ سما /

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، على قرار اللاعب الكويتي محمد العوضي، رفضه مواجهة لاعب صهيوني في بطولة للتنس أقيمت في دولة الإمارات.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "نقدر عاليا موقف اللاعب الكويتي الناشئ محمد العوضي، بعد رفضه مواجهة لاعب صهيوني في بطولة للتنس أقيمت في دولة الإمارات".

وأضاف: "هذا الموقف العروبي الأصيل من اللاعب محمد العوضي ينسجم مع ضمير الأمة، ويسجل في قوائم الشرف والاعتزاز".

وتابع: "يعكس موقف اللاعب الكويتي الموقف القومي النبيل للكويت أميراً وحكومة وشعبا، برفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا، ودعمها المتواصل لحقه في النضال لاسترداد أرضه ومقدساته".

وأكد قاسم أن المواقف الرسمية والشعبية من الكويت الشقيقة الرافضة للتطبيع، تؤكد في كل مرة أصالة الأمة وعراقتها، وفشل كل الأوهام في إزاحة القضية الفلسطينية من عمق ضميرها.

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