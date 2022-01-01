فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية فيما يخص الشأن الفلسطيني.
"يديعوت احرونوت"
- رئيس الحكومة في لقاء مع ناحوم برنع: القرار بتشكيل الحكومة كان صعبا وشجاعا والاهم بحياتي
- تحت حماية الثلوج: "إرهاب" الحجارة بالقدس، وقيام شبان فلسطينيين بتغليف الحجارة بالثلج ورشق اليهود وهاجموا أفراد الشرطة بقضبان حديدية
- انتقادات لإغلاق ملف قتل المستوطن الذي قتل بحادث مطاردة الشرطة له وهو من شبان الهضاب
- 950 مريض بوضع صعب
- المعركة على التعليم
- مرة أخرى: جنود من وحدة كركل يطلقون الرصاص على جنود حرس الحدود بالخطأ واصابة جنديين بجروح جراء تبادل إطلاق النار
- كراهية اليهود في اليوم العالمي لمحرقة اليهود: الاعتداء على حرديم في بريطانيا وضرب ولد يهودي في إيطاليا
- رئيس الكنيست يبكي في البرلمان الألماني خلال كلمة باللغة العبرية عن المحرقة؟؟؟
- عضو الكنيست ليتسمان من حزب "يهدوت توراة" يعترف بتهمة الفساد ويستقيل من الكنيست ويدفع غرامة 3 آلاف شاقل
"صحيفة معاريف"
- بينت: انا من يدير الحكومة ونتنياهو اقام ماكينة دعاية تشكل خطرا على الديمقراطية
- مظاهرات في القدس احتجاجا على اغلاق ملف مستوطن قتل خلال هربه من الشرطة
- يجب إبقاء الأولاد في جهاز التعليم
- تقديرات: إسرائيل في ذروة الموجة الخامسة
- 23 عاما من السجن على إسرائيلي حاول قتل زوجته
- إسرائيلي يقتل صديقته بإغراقها بالبانيو
- تبادل إطلاق النار بين جنود وحرس الحدود خلال منع تهريب على الحدود المصرية
- اردوغان يفتخر للمرة الثانية ان هرتسوغ سيزور تركيا
"هآرتس"
- بينت: اعتقد إننا أنقذنا الدولة
- أعضاء في الكونغرس لوزير الخارجية بلينكن: أوقف اللجنة التي قد تعلن ان إسرائيل دولة "ابرتهايد"
- المهنيون في وزارة الصحة عليهم ان يفهموا انهم يخضعون للحكومة
- بينت: نتنياهو هددني بتشغيل ماكينة الدعاية والجيش ضدي
- نشطاء من حركة فتح أزالوا رسومات كاريكاتير مسيئة لياسر عرفات