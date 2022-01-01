القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية فيما يخص الشأن الفلسطيني.

"يديعوت احرونوت"

- رئيس الحكومة في لقاء مع ناحوم برنع: القرار بتشكيل الحكومة كان صعبا وشجاعا والاهم بحياتي

- تحت حماية الثلوج: "إرهاب" الحجارة بالقدس، وقيام شبان فلسطينيين بتغليف الحجارة بالثلج ورشق اليهود وهاجموا أفراد الشرطة بقضبان حديدية

- انتقادات لإغلاق ملف قتل المستوطن الذي قتل بحادث مطاردة الشرطة له وهو من شبان الهضاب

- 950 مريض بوضع صعب

- المعركة على التعليم

- مرة أخرى: جنود من وحدة كركل يطلقون الرصاص على جنود حرس الحدود بالخطأ واصابة جنديين بجروح جراء تبادل إطلاق النار

- كراهية اليهود في اليوم العالمي لمحرقة اليهود: الاعتداء على حرديم في بريطانيا وضرب ولد يهودي في إيطاليا

- رئيس الكنيست يبكي في البرلمان الألماني خلال كلمة باللغة العبرية عن المحرقة؟؟؟

- عضو الكنيست ليتسمان من حزب "يهدوت توراة" يعترف بتهمة الفساد ويستقيل من الكنيست ويدفع غرامة 3 آلاف شاقل

"صحيفة معاريف"

- بينت: انا من يدير الحكومة ونتنياهو اقام ماكينة دعاية تشكل خطرا على الديمقراطية

- مظاهرات في القدس احتجاجا على اغلاق ملف مستوطن قتل خلال هربه من الشرطة

- يجب إبقاء الأولاد في جهاز التعليم

- تقديرات: إسرائيل في ذروة الموجة الخامسة

- 23 عاما من السجن على إسرائيلي حاول قتل زوجته

- إسرائيلي يقتل صديقته بإغراقها بالبانيو

- تبادل إطلاق النار بين جنود وحرس الحدود خلال منع تهريب على الحدود المصرية

- اردوغان يفتخر للمرة الثانية ان هرتسوغ سيزور تركيا

"هآرتس"

- بينت: اعتقد إننا أنقذنا الدولة

- أعضاء في الكونغرس لوزير الخارجية بلينكن: أوقف اللجنة التي قد تعلن ان إسرائيل دولة "ابرتهايد"

- المهنيون في وزارة الصحة عليهم ان يفهموا انهم يخضعون للحكومة

- بينت: نتنياهو هددني بتشغيل ماكينة الدعاية والجيش ضدي

- نشطاء من حركة فتح أزالوا رسومات كاريكاتير مسيئة لياسر عرفات