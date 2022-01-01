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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 28 يناير 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية فيما يخص الشأن الفلسطيني.

"يديعوت احرونوت"

- رئيس الحكومة في لقاء مع ناحوم برنع: القرار بتشكيل الحكومة كان صعبا وشجاعا والاهم بحياتي  

- تحت حماية الثلوج: "إرهاب" الحجارة بالقدس، وقيام شبان فلسطينيين بتغليف الحجارة بالثلج ورشق اليهود وهاجموا أفراد الشرطة بقضبان حديدية  

- انتقادات لإغلاق ملف قتل المستوطن الذي قتل بحادث مطاردة الشرطة له وهو من شبان الهضاب

- 950 مريض بوضع صعب  

- المعركة على التعليم  

- مرة أخرى: جنود من وحدة كركل يطلقون الرصاص على جنود حرس الحدود بالخطأ واصابة جنديين بجروح جراء تبادل إطلاق النار  

- كراهية اليهود في اليوم العالمي لمحرقة اليهود: الاعتداء على حرديم في بريطانيا وضرب ولد يهودي في إيطاليا  

- رئيس الكنيست يبكي في البرلمان الألماني خلال كلمة باللغة العبرية عن المحرقة؟؟؟  

- عضو الكنيست ليتسمان من حزب "يهدوت توراة" يعترف بتهمة الفساد ويستقيل من الكنيست ويدفع غرامة 3 آلاف شاقل  

"صحيفة معاريف"

- بينت: انا من يدير الحكومة ونتنياهو اقام ماكينة دعاية تشكل خطرا على الديمقراطية  

- مظاهرات في القدس احتجاجا على اغلاق ملف مستوطن قتل خلال هربه من الشرطة  

- يجب إبقاء الأولاد في جهاز التعليم  

- تقديرات: إسرائيل في ذروة الموجة الخامسة

- 23 عاما من السجن على إسرائيلي حاول قتل زوجته  

- إسرائيلي يقتل صديقته بإغراقها بالبانيو  

- تبادل إطلاق النار بين جنود وحرس الحدود خلال منع تهريب على الحدود المصرية  

- اردوغان يفتخر للمرة الثانية ان هرتسوغ سيزور تركيا  

"هآرتس"

- بينت: اعتقد إننا أنقذنا الدولة  

- أعضاء في الكونغرس لوزير الخارجية بلينكن: أوقف اللجنة التي قد تعلن ان إسرائيل دولة "ابرتهايد"

- المهنيون في وزارة الصحة عليهم ان يفهموا انهم يخضعون للحكومة  

- بينت: نتنياهو هددني بتشغيل ماكينة الدعاية والجيش ضدي  

- نشطاء من حركة فتح أزالوا رسومات كاريكاتير مسيئة لياسر عرفات 

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