الصحة بغزة : تسجيل 3 وفيات، و803 إصابات بفيروس كورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي تقرير الصحة اليومي:

الجمعة 28/1/2022 10:30 صباحا

اجراء 1831 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل (803) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 3 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 198779 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 7439 حالة

اجمالي المتعافين 189593 حالة

اجمالي الوفيات 1747 وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 88 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 51 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة.

اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 580226 شخص