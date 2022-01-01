حسين الشيخ يرد على تصريحات بينت الاخيرة ..

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن تنتظر موافقة "بينيت" لأنها حتمية تاريخية.

وأضاف في تغريدة له عبر موقع تويتر: "عليه أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر وأكثر من عدد المعترفين بإسرائيل، والأمن والأمان والاستقرار والسلام لن يكون إلا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين".

وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، قد هدد أمس الخميس، بإسقاط الحكومة في حال اتجّه وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية بعد إتمام اتفاق التناوب، مبديًا معارضته لـ "اتفاق أوسلو" آخر.

وقال بينيت، لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه "يعارض إقامة دولة فلسطينيّة، ولا يتيح إنشاء مفاوضات سياسيّة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية".

وتابع بينيت أنه لن يلتقي بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس.