لماذا شكر إيدي كوهين القضاء الأردني على سجن أسامة العجارمة؟

وكالات

علق الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين، على حكم الحبس 12 عاما الصادر ضد النائب الأردني المستقيل أسامة العجارمة، اليوم الأربعاء، بطريقة أثارت غضب العديد من النشطاء العرب.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا الأردنية قضت اليوم، بسجن النائب السابق أسامة العجارمة لمدة 12 عاما على التهم المنسوبة إليه. في حين قضت بسجن باقي المتهمين بالسجن لمدة 8 سنوات.

وتقدم إيدي كوهين في تغريدة له بتويتر، بالشكر للقضاء الأردني الذي وصفه بـ”النزيه”، لحكمه بحبس العجارمة.

ودون ما نصه:”شكرا للقضاء الأردني النزيه. هذا هو عقاب كل من يحرض ضد إسرائيل.”

وتسببت تغريدة إيدي كوهين، في موجة غضب واسعة بين النشطاء العرب، ورد عليه نبيل عبيد:”ما اله الموضوع بإسرائيل سيبك من الحكى كان عنده محاكمه امن دوله لقضايا داخليه وصفك لقضيته خاطيء.”

فيما هاجمه المحامي علي البرايسة:”اسامة سجن لأسباب اخرى لا علاقة لها بكم، والشعب الاردني بغالبه ضد كيانكم القائم على احتلال فلسطين. اركي ربابتك.”

وهاجمت ناشطة أخرى النظام الأردني وقضائه:”حقك الشرعي وطبعاً كون الأردن ولاية من ولايات امريكا اكيد ما رح ترضى التحريض عليكم ولوو اقل واجب تثق بنزاهة القضاء الاردني.”

ويشار إلى أنه دائما ما يتعمد كوهين محاولة الوقيعة بين العرب، ونشر الأكاذيب التي من شأنها إثارة الجدل بين نشطاء تويتر بالدول العربية.

إيدي كوهين يتحرك بأمر الموساد

ويستمر الأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين بإثارة الجدل والبلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بمداخلاته وتغريداته التي يختارها بعناية، من أجل إثارة غضب وتلويث أفكار المتابعين العرب لحسابه عبر تويتر.

ومن المؤكد أن كل نشاط كوهين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يأتي ضمن استشارات أمنية صهيونية من أجهزة المخابرات والأمن الإسرائيلية.

وكان إيدي كوهين تعرّض لهجوم واسعٍ من الأردنيين في يونيو من العام الماضي 2020. بعدما لوّح في تغريدٍة باحتلال الأردن بدبابتين في 3 ساعات.

ويحمل كوهين درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة (بار إيلان) ويعمل باحثا فيها. وهو من مواليد بيروت حيث نشأ في منطقة وادي أبو جميل (حي اليهود). ثم هاجر مع عائلته في طفولته إلى دولة الاحتلال الاسرائيليّ

ومنذ بضع سنوات، لفت كوهين أنظار وسائل الإعلام العربية بتغريداته على موقع تويتر، التي تعزف غالبا على وتر التطبيع مع الرأي العام العربي باللغة العربية.

كما برز في مناكفاته وصراعاته التي يخوضها مع شخصيات عربية. فضلا عن المعلومات والشائعات التي يبثها للطعن حتى في الأنظمة العربية التي تطبع مع إسرائيل.

ولا يخفي كوهين عمله مستشارا للحكومة الإسرائيلية منذ سنوات. كما هو مذكور في صفحته بموقع “لينكد إن”.

ملخص أزمة أسامة العجارمة

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، قد صادق في أغسطس الماضي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم أسامة العجارمة وعدد من المتهمين.

وأسند النائب العام تهم اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة والتهديد الواقع على حياة الملك.

كما وجه النائب العام تهمة تصنيع مواد ملتهبة، بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك. والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، ألقت القبض على النائب المفصول، أسامة العجارمة، في منتصف يونيو الماضي بناء على مذكرة من أمن الدولة.

وكانت منطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان شهدت أعمال شغب يوم 6 يونيو نفذها مناصرو النائب المفصول.

واندلعت وقتها أعمال الشغب عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصل العجارمة.