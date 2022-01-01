  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المئات يلبون نداء “الفجر العظيم” بالصلاة في المسجد الأقصى رغم البرد الشديد

الجمعة 28 يناير 2022 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المئات يلبون نداء “الفجر العظيم” بالصلاة في المسجد الأقصى رغم البرد الشديد



القدس المحتلة / سما /

لبت أعداد كبيرة من المصلين فجر اليوم الجمعة نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك رغم أجواء البرد التي تضرب المنطقة.

ومنذ ساعات الفجر الأولى احتشد المواطنون ومنهم عائلات على بوابات الأقصى لأداء الصلاة بمشاركة واسعة؛ تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

وشهدت المصليات المسقوفة حضورا كبيراً للمصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة لها، الذين تحدوا قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد لإعماره والمشاركة في دعوة الفجر العظيم.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.

وصدح المصلون بالتكبيرات خلال دخولهم أبواب الأقصى في حين انتشر عدد من كسان القدس لتوزيع الضيافة من مأكولات ومشروبات لإكرام المواطنين.

أما المبعدين عن الأقصى فاستجابوا لهذه الدعوة بالصلاة عن أبواب المسجد وفي محيطه.

الأكثر قراءة اليوم

وزير الاقتصاد : انفراجة مالية مرتقبة للسلطة الفلسطينية

من هي إيمان أبو طالب المتسببة في حبس المتحدث العسكري السابق للجيش المصري؟

مالية غزة : إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي وقرار بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لـ 80 %

"الخارجية": الإفراج عن عدد من المحتجزين في تركيا والجهود متواصلة للافراج عن البقية

الأردن.. مقتل 27 مهربا وإصابة آخرين خلال عملية إحباط تهريب مخدرات (صور)

آخر تطورات المنخفض الجوي الذي تشهده فلسطين

صحة غزة: نتوقع موجة عنيفة لانتشار فيروس كورونا والأرقام المسجلة أقل من الحقيقة

الأخبار الرئيسية

صحيفة: حراك مصري جديد مع هذه الدول لتمويل مبادرة إعادة إعمار غزة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن زيارة الوفد الأمني المصري لغزة

شيخ

صحيفة: هذا ما عرضه الشيخ على لبيد مقابل العودة لمسار المفاوضات السياسية..

تركيا

هل سيكون ثمن التقارب المتوقع بين أنقرة وتل أبيب إنهاء وجود قيادات حماس في تركيا ؟

مصادر: الوسطاء فشلوا في تحقيق اختراق بالملفات العالقة وهذا قرار قطر بشأن تقليص منحة موظفي غزة

الاتصالات الفلسطينية