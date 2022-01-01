  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : أجواء ماطرة وشديد البرودة

الجمعة 28 يناير 2022 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء ماطرة وشديد البرودة



رام الله / سما /

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم، الجمعة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية.

وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة وتميل الأجواء إلى الاستقرار خلال ساعات المساء. والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة وتميل الأجواء إلى الاستقرار خلال ساعات المساء. والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

وزير الاقتصاد : انفراجة مالية مرتقبة للسلطة الفلسطينية

من هي إيمان أبو طالب المتسببة في حبس المتحدث العسكري السابق للجيش المصري؟

مالية غزة : إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي وقرار بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لـ 80 %

"الخارجية": الإفراج عن عدد من المحتجزين في تركيا والجهود متواصلة للافراج عن البقية

الأردن.. مقتل 27 مهربا وإصابة آخرين خلال عملية إحباط تهريب مخدرات (صور)

آخر تطورات المنخفض الجوي الذي تشهده فلسطين

صحة غزة: نتوقع موجة عنيفة لانتشار فيروس كورونا والأرقام المسجلة أقل من الحقيقة

الأخبار الرئيسية

صحيفة: حراك مصري جديد مع هذه الدول لتمويل مبادرة إعادة إعمار غزة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن زيارة الوفد الأمني المصري لغزة

شيخ

صحيفة: هذا ما عرضه الشيخ على لبيد مقابل العودة لمسار المفاوضات السياسية..

تركيا

هل سيكون ثمن التقارب المتوقع بين أنقرة وتل أبيب إنهاء وجود قيادات حماس في تركيا ؟

مصادر: الوسطاء فشلوا في تحقيق اختراق بالملفات العالقة وهذا قرار قطر بشأن تقليص منحة موظفي غزة

الاتصالات الفلسطينية