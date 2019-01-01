  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بينها دولتان عربيتان.. قائمة بأفضل الدول في التعايش مع كورونا

الجمعة 28 يناير 2022 04:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينها دولتان عربيتان.. قائمة بأفضل الدول في التعايش مع كورونا



وكالات/سما/

حلت السعودية والإمارات على رأس قائمة الدول الأفضل في التعايش مع وباء كورونا، في تصنيف دوري أعدته وكالة "بلومبيرغ" يرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة.

وبينما تسبب أوميكرون في أكبر موجة تفش للفيروس منذ بدء الجائحة منذ أكثر من سنتين، برزت العديد من البلدان "الأكثر تصميما على التعايش مع الفيروس وإعادة فتح اقتصاداتها"، كما ورد في التقرير عن التصنيف الخاص بشهر يناير.

ويقول التقرير إن اعتدال خطورة "أوميكرون" وانتشار اللقاحات التي كبحت الوفيات، سمح للعديد من البلدان من المملكة المتحدة إلى تايلاند، ومن إيرلندا إلى فنلندا بإزالة القيود في غضون أسابيع، ورفع درجاتها في تصنيف "بلومبيرغ" لأفضل وأسوأ الأماكن في ظل الوباء.

ويأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار معدلات التطعيم، والتوقعات الاقتصادية الإيجابية في ظل كورونا.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقلّ عن 5,614,118 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر 2019.

#وكالة بلومبيرغ #كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

وزير الاقتصاد : انفراجة مالية مرتقبة للسلطة الفلسطينية

من هي إيمان أبو طالب المتسببة في حبس المتحدث العسكري السابق للجيش المصري؟

مالية غزة : إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي وقرار بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لـ 80 %

"الخارجية": الإفراج عن عدد من المحتجزين في تركيا والجهود متواصلة للافراج عن البقية

آخر تطورات المنخفض الجوي الذي تشهده فلسطين

ارتفاع في سعر صرف الدولار

صحة غزة: نتوقع موجة عنيفة لانتشار فيروس كورونا والأرقام المسجلة أقل من الحقيقة

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل 3 وفيات، و803 إصابات بفيروس كورونا

صحيفة: حراك مصري جديد مع هذه الدول لتمويل مبادرة إعادة إعمار غزة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن زيارة الوفد الأمني المصري لغزة

شيخ

صحيفة: هذا ما عرضه الشيخ على لبيد مقابل العودة لمسار المفاوضات السياسية..

تركيا

هل سيكون ثمن التقارب المتوقع بين أنقرة وتل أبيب إنهاء وجود قيادات حماس في تركيا ؟

الاتصالات الفلسطينية