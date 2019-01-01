بينها دولتان عربيتان.. قائمة بأفضل الدول في التعايش مع كورونا

وكالات/سما/

حلت السعودية والإمارات على رأس قائمة الدول الأفضل في التعايش مع وباء كورونا، في تصنيف دوري أعدته وكالة "بلومبيرغ" يرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة.

وبينما تسبب أوميكرون في أكبر موجة تفش للفيروس منذ بدء الجائحة منذ أكثر من سنتين، برزت العديد من البلدان "الأكثر تصميما على التعايش مع الفيروس وإعادة فتح اقتصاداتها"، كما ورد في التقرير عن التصنيف الخاص بشهر يناير.

ويقول التقرير إن اعتدال خطورة "أوميكرون" وانتشار اللقاحات التي كبحت الوفيات، سمح للعديد من البلدان من المملكة المتحدة إلى تايلاند، ومن إيرلندا إلى فنلندا بإزالة القيود في غضون أسابيع، ورفع درجاتها في تصنيف "بلومبيرغ" لأفضل وأسوأ الأماكن في ظل الوباء.

ويأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار معدلات التطعيم، والتوقعات الاقتصادية الإيجابية في ظل كورونا.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقلّ عن 5,614,118 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر 2019.