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زوجة حارس مرمى منتخب مصر الجزائرية تعلق على فوز الفراعنة

الجمعة 28 يناير 2022 02:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة حارس مرمى منتخب مصر الجزائرية تعلق على فوز الفراعنة



القاهرة/سما/

علقت زوجة محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر الجزائرية على فوز الفراعنة على منتخب ساحل العاج في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

زوجة حارس مرمى منتخب مصر الجزائرية تعلق على فوز الفراعنة

 

وهنأت الأميرة سمارة، زوجة حارس مرمى المنتخب الوطني، والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أبو جبل، عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، الشعب المصري بفوزه على كوت ديفوار.  

وشاركت زوجة أبو جبل، صورة للاعب مصر المحترف بصفوف ليفربول، محمد صلاح، خلال المباراة، مدونة: "مبروك للشعب المصري".

وكان محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، أعلن زفافه على الأميرة سمارة، في بداية شهر إبريل الماضي، ونشر صورهما سويا في الحفل الذي حضره عدد كبير من لاعبي الزمالك.

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