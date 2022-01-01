  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البنتاغون: وحدات من قوات الإنزال الجوي تستعد للتوجه إلى أوروبا

الجمعة 28 يناير 2022 02:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون: وحدات من قوات الإنزال الجوي تستعد للتوجه إلى أوروبا



واشنطن/سما/

أعلن البنتاغون أن بين القوات التي تستعد للتوجه إلى أوروبا "لتعزيز الجناح الشرقي" للناتو، وحدات من قوات الإنزال الجوي.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له يوم الخميس، أن القوات التي سيتم إرسالها إلى أوروبا تضم وحدات تابعة للفرقة 82 والفيلق 18 والفرقة 101 للإنزال الجوي.


وأضاف أن تلك القوات ستضم كذلك وحدات من الفرقة 4 مشاة، وأن البنتاغون لا يعتزم نشر القائمة الكاملة للقوات التي سيرسلها إلى أوروبا.

وأكد أن واشنطن لم تتخذ بعد القرار بشأن بدء انتشار القوات في أوروبا الشرقية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن وضع 8500 عسكري أمريكي في حالة التأهب استعدادا لإرسالهم إلى أوروبا "لتعزيز الجناح الشرقي" لحلف الناتو على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

#البنتاغون #أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول فلسطيني يكشف عن رد السلطة الفلسطينية حول اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى

وزير الاقتصاد : انفراجة مالية مرتقبة للسلطة الفلسطينية

مصر.. حبس المتحدث السابق باسم الجيش المصري

من هي إيمان أبو طالب المتسببة في حبس المتحدث العسكري السابق للجيش المصري؟

مالية غزة : إدخال 33 شاحنة محملة بغاز الطهي وقرار بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لـ 80 %

الاحتلال يطلب مساعدة هذه الدولة في التوصل لصفقة تبادل مع حماس

الأردن.. مقتل 27 مهربا وإصابة آخرين خلال عملية إحباط تهريب مخدرات (صور)

الأخبار الرئيسية

مصادر: الوسطاء فشلوا في تحقيق اختراق بالملفات العالقة وهذا قرار قطر بشأن تقليص منحة موظفي غزة

الكشف عن مقترح جديد قدمته السلطة الفلسطينية لأمريكا و"اسرائيل"بشأن رواتب الأسرى

بينيت يعارض "اتفاق أوسلو" ويهدد باسقاط الحكومة حال اتجه لبيد لاتفاق مع السلطة الفلسطينية

العثور على جثة طفل في "مكب للنفايات" وسط قطاع غزة

صحة غزة: نتوقع موجة عنيفة لانتشار فيروس كورونا والأرقام المسجلة أقل من الحقيقة

الاتصالات الفلسطينية