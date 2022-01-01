الشرطة: إصابة 32 مواطنا في 97 حادث سير خلال المنخفض الجوي

رام الله/سما/

أعلنت الشرطة الفلسطينية، تسجيل 97 حادث سير خلال المنخفض الجوي في كافة المحافظات الشمالية، نتج عنها إصابة 32 مواطنًا.

كما سجلت وقوع 3 وفيات لشقيقين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل نتيجة احتراق منزلهما، وشاب من مخيم عسكر القديم شرق نابلس نتيجة استنشاق غاز تسرب من مدفأة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تقرير صدر عنها، مساء اليوم الخميس، أن غرفة العمليات المركزية وغرفة التحكم والسيطرة أعدت خطة عمليات كاملة للتعامل مع الطوارئ في محافظات الوطن خلال المنخفض الجوي، وقدمت عددًا من المساعدات للمواطنين وعمليات الإسناد للطواقم المختصة في البلديات والأجهزة الأمنية.

وأوضح التقرير أن أنشطة الشرطة تمثلت بفتح 9 طرق تعرضت للإغلاق بسبب تراكم الثلوج، و7 حالات تعامل مع إنهيار أتربة وصخور وجدران، كما لبت نحو 100 نداء من مواطنين علقوا في الثلوج وقامت بايصالهم الى منازلهم، و36 عملية نجدة لمركبات مواطنين عالقة، وقدمت الإسناد في إخماد حريقين وإخراج المياه من 9 منازل ومنشآت، وقامت بازالة 10 أشجار تعرضت للسقوط .

وأضاف التقرير أن الشرطة نفذت جولات تفقدية دورية على البنوك والصرافات الآلية والأسواق التجارية.

وأهابت الشرطة بالمواطنين ضرورة عدم التردد باللجوء إليها لتقديم المساعدة لهم في الحالات الطارئة والاتصال على الرقم المجاني 100 طلبًا لأي استغاثة، داعيةً إياهم الى أخذ الحيطة والحذر والتقليل من الحركة قدر الإمكان إلا للأمور الطارئة.

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