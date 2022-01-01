"الأدوية الأوروبية" تجيز استخدام أول عقار مضاد لفيروس كورونا عبر الفم

أمستردام/سما/

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها أجازت استخدام أول عقار مضاد لفيروس كورونا يمكن تناوله عن طريق الفم، داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة في بيان صدر عنها، إنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام عقار "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة "فايزر" لتجنب مضاعفات الفيروس ومخاطر دخول المستشفيات لدى مصابي كورونا.

وأضافت أن "لجنة الخبراء التابعة للوكالة أوصت بإعطاء العقار المذكور للبالغين الذين لا يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي والذين هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة"، مشيرةً إلى أنها "اتخذت قرارها بناءً على مراجعة استخدام العقار لدى مصابين بفيروس كورونا، معظمهم بمتحور دلتا".

وبحسب البيان، ترى وكالة الأدوية الأوروبية أن العقار الجديد سيكون مفيدًا أيضًا في كبح الزيادة الحالية للإصابات التي يسببها متحور أوميكرون، موضحةً أن مواصفات السلامة لعقار شركة فايزر ملائمة وآثاره الجانبية كانت خفيفة بشكل عام.

ووفقًا للمعطيات الصادرة عن شركة "فايزر"، فإنها تمتلك حاليًا 180 ألف جرعة علاجية متاحة في جميع أنحاء العالم، مع تخصيص ما يقرب من 60 إلى 70 ألف منها إلى الولايات المتحدة.

ومن المرتقب أيضًا أن تجيز وكالة الأدوية الأوروبية قريبًا استخدام عقار "مولنوبيرافير" المنافس من إنتاج شركة "ميرك" الأميركية، علمًا أن الأبحاث تشير إلى أن عقار "فايزر" هو الخيار الأفضل لأن آثاره الجانبية أقل وفعاليته أكثر بثلاث مرات تقريبًا، حيث يقلل من مخاطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 90% تقريبًا بين المرضى المعرّضين لمخاطر عالية، مقارنة بـ 30% فقط لعقار شركة "ميرك".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد أجازت قبل نحو شهر استخدام عقار "فايزر" من قبل الكبار والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 أو أكثر والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ويواجهون مخاطر دخول المستشفى، كما وافقت بريطانيا على استخدامه للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وتشير الإحصائيات الأخيرة أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 365 مليونًا و205 آلاف، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عنه 5 ملايين و650 ألفًا و395 وفاة.

وتأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى بحصيلة الإصابات والوفيات المسجّلة، تليها الهند والبرازيل وفرنسا وبريطانيا وروسيا وتركيا وايطاليا واسبانيا وألمالنيا على التوالي التي تحتل المراتب العشرة الأولى.

وعربيًا، تحتل العراق المرتبة الأولى بتسجيلها أكثر من 2 مليون و183 ألف إصابة و24,330 وفاة، تليها الأردن بتسجيلها نحو مليون و185 ألف إصابة و13,142 وفاة، ثم المغرب بتسجيلها أكثر من مليون و120 ألف إصابة و15,270 وفاة، ثم لبنان وتونس والإمارات والسعودية والكويت وفلسطين وليبيا على التوالي.