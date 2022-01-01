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الإمارات تتجاوز سوريا وتقترب من ملحق تصفيات مونديال قطر (فيديو)

الجمعة 28 يناير 2022 01:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تتجاوز سوريا وتقترب من ملحق تصفيات مونديال قطر (فيديو)



أبو ظبي/سما/

حقق المنتخب الإماراتي فوزا ثمينا على ضيفه السوري بهدفين نظيفين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسجل ثنائية "الأبيض" الإماراتي كايو كانيدو ويحيى الغساني في الدقيقتين 43 و72 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سوريا عند نقطتين في قاع ترتيب المجموعة الأولى.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم "قطر 2022"، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة في يونيو المقبل.

#الامارات #سوريا

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