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ضربة موجعة "للفراعنة" قبل مواجهة "أسود الأطلس" في ربع نهائي كأس إفريقيا

الجمعة 28 يناير 2022 01:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة موجعة "للفراعنة" قبل مواجهة "أسود الأطلس" في ربع نهائي كأس إفريقيا



وكالات/سما/

كشف تقرير صحفي اليوم الخميس عن تطورات حالة محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري وزميله حمدي فتحي لاعب خط الوسط، بعد إصابتهما في مباراة "الفراعنة" أمام ساحل العاج أمس الأربعاء.

ونقل موقع "kooora" عن مصدر في المنتخب المصري قوله: "من الصعب أن يلحق حمدي فتحي والشناوي بمواجهة المغرب يوم الأحد المقبل في ربع النهائي".

وتابع: "إصابة الثنائي تحتاج فترة من أسبوع إلى 10 أيام للتعافي والعودة للمشاركة في المباريات وهو ما يجعل فرصتهما ضعيفة في المشاركة بمواجهة نصف النهائي في حال تجاوز المغرب".

 

وكان الشناوي أصيب بشد في العضلة الخلفية، بينما أصيب حمدي فتحي بشد في العضلة الضامة خلال مباراة ساحل العاج ضمن دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها منتخب "الفراعنة" لمصلحته بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم ال

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