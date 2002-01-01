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فرض غرامة مالية ضخمة على مؤسس مجموعة "أبراج" في دبي

الجمعة 28 يناير 2022 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرض غرامة مالية ضخمة على مؤسس مجموعة "أبراج" في دبي



دبي/سماا/

قررت السلطات في دبي، اليوم الخميس، فرض غرامة ضخمة قدرها 135.5 مليون دولار، على مؤسس مجموعة "أبراج".

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية، إنها قررت فرض غرامة ضخمة قدرها 135.5 مليون دولار، على مؤسس مجموعة "أبراج"، الباكستاني عارف نقفي، بسبب "الفشل الجسيم من طرفهم في ما يتعلق بمجموعة أبراج".

وأعلنت أيضا فرض غرامة قدرها 1.15 مليون دولار على المدير ورئيس العمليات السابق للمجموعة، وقار صديقي.

كما يتهم نقفي بأخذ مئات الملايين من الدولارات من "أبراج" لتحقيق مكاسب شخصية.

وتمكنت "أبراج" من إدارة 14 مليار دولار للمستثمرين في ذروة مجدها، قبل انهيارها عام 2018.

ويقاوم مؤسس "أبراج"، محاولات تسليمه من جانب المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، حيث يزعم ممثلو الادعاء أن مجموعة "أبراج" أغرت مستثمرين أمريكيين باستثمارات، ثم قامت بعمليات احتيال واسعة النطاق.

ومن بين المستثمرين الأمريكيين، الذين يزعم أنهم تعرضوا للاحتيال، مؤسسة "بيل آند ميليندا غيتس" الخيرية، ووكالة حكومية أمريكية تسهل استثمارات أمريكية في مستشفيات بالدول النامية.

يذكر أن نقفي أسس مجموعة أبراج عام 2002، وبرزت لتصبح أكبر شركة ملكية خاصة في أي سوق ناشئة.

وذكرت سلطة دبي أن نقفي كان أكبر مساهم في الشركة، وصانع القرار النهائي.

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