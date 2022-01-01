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شاهد: رونالدو يهنئ صديقته جورجينا بعيد ميلادها الـ28 بطريقة خاصة على برج خليفة

الخميس 27 يناير 2022 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: رونالدو يهنئ صديقته جورجينا بعيد ميلادها الـ28 بطريقة خاصة على برج خليفة



دبي/سما/

هنأ البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البالغ 36 عاما صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، بعيد ميلادها الـ28 اليوم الخميس.

ونشر رونالدو المتواجد حاليا في مدينة دبي الإماراتية عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" فيديو لصديقته جورجينا يظهر صورا لها على برج خليفة الشهير، وأرفقها بعبارة: "تهانينا الحارة حبيبتي"، وأضاف كرمز تعبيري قلب حب أحمر اللون وقالب حلوى احتفالا بعيد ميلادها الـ28.


ولاقت التهنئة تفاعلا كبيرا على صفحة النجم البرتغالي في "إنستغرام" التي يبلغ عدد متابعيها 396 مليون شخص حول العالم، حيث حصدت الصورة أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد نصف ساعة فقط على نشرها.

ويأتي عرض صور جورجينا على برج خليفة بمناسبة عرض المسلسل الواقعي على منصة "نتفليكس" الذي يدور حول حياتها مع النجم البرتغالي وأطفالهما.

#دبي #برج خليفة #كريستيانو رونالدو #جورجينا رودريجيز

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