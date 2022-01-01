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وفاة الفنانة المصرية ولاء فريد بعد صراع مع المرض

الخميس 27 يناير 2022 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة المصرية ولاء فريد بعد صراع مع المرض



القاهرة/سما/

أفادت وسائل إعلام مصرية مساء يوم الخميس بأن الفنانة المصرية ولاء فريد قد فارقت الحياة، بعد صراع مع المرض.

ونشر الفنان محمود عامر تدوينه عبر "فيسبوك" قال فيها: "توفيت إلى رحمة الله تعالى، الفنانة الإنسانة ولاء فريد، وتم دفنها منذ قليل في بنها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

وولاء فريد ممثلة مصرية بدأت بالمسرح والسينما، ومن أبرز أعمالها مسلسل "أحلامك أوامر" مع ماجدة زكي و"أسلحة دمار شامل" مع هالة صدقي و"اختطاف" مع مصطفى فهمي ودلال عبد العزيز وفوازير "جيران الهنا" بطولة نادين و"المرأة في الإسلام".

وفي السينما، أفلام "الحريف" للزعيم عادل إمام، "امرأة بلا قلب" بطولة سهير المرشدي، و"صانع النجوم" بطولة محمود ياسين وسهير رمزي، و"10/10" بطولة مديحة كامل ويحيى الفخراني، و"دقة زار" بطولة فريد شوقي وسهير البابلي، و"خطة الشيطان" بطولة سهير رمزي وكرم مطاوع وغيرها.

#ولاء فريد #مصر

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