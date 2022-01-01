"أونروا" تطالب بتحقيق بوفاة لاجئ فلسطيني بفعل غاز إسرائيلي

غزة/سما/

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الخميس، القوات الإسرائيلية بإجراء تحقيق فوري بوفاة أحد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم قلنديا شمال القدس، جرّاء دخول كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع إلى مرافق تابعة للوكالة في الضفة الغربية.



وأعربت الوكالة الأممية في بيان ، عن “خالص تعازيها بوفاة فهمي عبد الرؤوف حمد، وهو لاجئ من فلسطين يبلغ من العمر 57 عاما من مخيم قلنديا بين مدينتي رام الله والقدس”.

وأكدت أنها ستنظر في ملابسات هذا “الحادث الخطير” الذي وقع بالمخيم.

وأوضح البيان أن حمد “كان في زيارة للمركز الصحي التابع للأونروا عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المخيم”.



ولفت إلى أنه “أثناء الاشتباكات التي اندلعت، أطلقت القوات الاسرائيلية كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع لأكثر من ساعة في محيط المركز الصحي والمدارس التابعة للأونروا في المخيم، ما أدى إلى دخول الغاز إلى مرافق الأونروا وأثر على الأطفال والمرضى هناك، ومن بينهم السيد حمد”.

وأكد البيان أن السلطات الإسرائيلية لم تستجب للنداءات المتكررة والكثيرة من الأونروا لوقف إطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من مرافقها ومنشآتها والسماح بإجلاء المرضى والموظفين”.



وتوفي حمد، مساء الاثنين، بعد ساعات من استنشاقه الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم قلنديا صباحا.

وكان الراحل يعاني من أمراض مزمنة واشتكى من ضيق نفس بعد استنشاق الغاز السام، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.

ويبعد مُخيّم قلنديا للاجئين الفلسطينيين نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، ويفصله عنها على بعد نحو 300 متر حاجز عسكري إسرائيلي، حيث تندلع مواجهات شبه يوميا مع جنود الاحتلال في عدّة مناطق في المُخيّم ومحيطه.