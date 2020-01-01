لأول مرة.. "إسرائيل" تحيي ذكرى ضحايا الهولوكوست في دولة خليجية

القدس المحتلة/سما/

أحيا الجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي 2020 ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية "الهولوكوست".



وقال ناشمان شاي وزير شؤون الشتات في "إسرائيل" بحديث لـCNN: "معاداة السامية موجودة طوال الوقت ومنذ أجيال".

وأضاف شاي أن اليهود هم دائما "كبش الفداء" وأنهم "تاريخيا يتم لومهم علفى مشاكل العالم".

ومنذ توقيع اتفاق إبراهيم بين البلدين، شهدت الإمارات وإسرائيل زيادة كبيرة في الاتفاقات التجارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

وتعتبر مشاركة إسرائيل في المعرض جزءا مهما في بناء العلاقات بين البلدين.