فريق طبي بغزة ينجح باستخراج ولاعات وأسلاك ومسمار من أمعاء مريض

غزة/سما/

نجح فريق طبي بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في إنقاذ حياة مواطن في الثلاثينات من عمره بعد استخراج قطع معدنية من أمعائه.



حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج ٣ ولاعات، ومسمار كبير وأسلاك وأشياء أخرى من أمعاء المريض، وتجويف بطنه أدت إلى نزف شديد أدى إلى تدخل جراحي عاجل للمريض.



وقال رئيس الكتلة الطبية الديمقراطية إياد سويلم: "إن نجاح العملية يكمن بمدى خطورة الوضع الصحي الذي تعرض له المريض، بعد ابتلاعه عدد كبير من الأدوات الحادة والمسامير التي هددت حياة المريض".



ولفت إلى أن العمل كان ضمن خطوات طبية مدروسة تلاشت من خلالها الأخطار التي نتج عنها نجاح العملية.

وضم الفريق الطبي كل من: إياد سويلم، طالب الشوا، إيهاب الأسطل، وطاقم من كوادر التمريض بالمجمع.