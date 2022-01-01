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الصحة الاسرائيلية: أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 27 يناير 2022 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية: أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 67,723 إصابة جديدة بفيروس كورونا يومس أمس الأربعاء، وذلك بعد فحص 275,000 عينة مخبرية.

ولا زالت الصحة الإسرائيلية تعاني منذ 3 أسابيع من عدم قدرتها على جمع البيانات اليومية للمصابين بالفيروس.


ووفقًا للبيانات المسجلة أمس، فإن عدد الحالات النشطة بلغت 480,501، ويتواجد 2846 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات، في حين أن 931 حالة وصفت بالخطيرة والحرجة، و212 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 8541، منوهةً إلى أن العدد التراكمي للمصابين منذ انتشار الوباء منذ نحو عامين بلغ 2,643,026.

#وزارة الصحة الاسرائيلية #كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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